جهود صندوق مكافحة الإدمان في الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي المدارس (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:25 مساءً - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "الفيس بوك" عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كلمتك

وتم الكشف على 8000 سائق خلال عام 2024، بالعديد من المحافظات المختلفة " بنسبة التعاطى 0.6%، بعدما كانت 12% عام 2017 ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أشار أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

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