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هل وصل فيروس HMPV إلى مصر؟ رئيس مكافحة كورونا يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل وصل فيروس HMPV إلى مصر؟ رئيس مكافحة كورونا يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

هل وصل فيروس HMPV إلى مصر؟ رئيس مكافحة كورونا يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:00 مساءً - كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وصول فيروس HMPV الي مصر، بعد انتشاره في الصين.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة: أن فيروس HMPV لم يصل  مصر حتى الاَن، ولكن وزارة الصحة جاهزة للتعامل معه بكل الإجراءات.

 

فيروسات تؤدي الي الوفاة 

 وأوضح أن كل الفيروسات ومنها الأنفلونزا وبما فيها فيروس HMPV تؤدي الي الوفاة لا سيما بين كبار السن واصحاب الأمراض المناعية والمزمنة.

 

 

وتوقع “حسني” أن "ما حدث في كورونا لن يتكرر خلال السنوات المقبلة لأننا لم يكن لدينا الحذر المجتمعي، والناس اصبح لديها الخبرة في الحماية والوقاية ونراهن على الوعي المجتمعي والخبرة الطبية المتراكمة  
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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