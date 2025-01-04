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لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

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لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:00 مساءً - قالت الإعلامية لميس الحديدي: "مصر في عام ٢٠٢٥ أمام خيارات مهمة وصعبة لكنها ممكنة. الخيار الاقتصادي يحتاج لتغيير حقيقي في السياسات، وليس مجرد شعارات".

 

التغيير الاقتصادي

وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التغيير الاقتصادي يجب أن يحدد دور الدولة ويفتح المجال للقطاع الخاص، مع دعم الاقتصاد الحقيقي
 

تحسين أحوال المواطن

وأشارت: هدف الإصلاح الاقتصادي ليس فقط تحسين أرقام الموازنة، بل تحسين أحوال المواطن وتركيز الدولة على التعليم والصحة والخدمات.
 

الخيار السياسي مع الانتخابات التشريعية في 2025

ولفتت: أمام مصر أيضًا خيار سياسي مهم مع الانتخابات التشريعية: فتح المجال لتعدد الآراء وتقوية أحزاب المعارضة المدنية، ويمنع عودة التيارات المتطرفة.
 

ضمانة استقرار مصر

وأوضحت: الخيارات الاقتصادية والسياسية ليست جديدة، لكنها الطريق الوحيد لضمان استقرار مصر وتقدمها، كما أكدت التجارب المحيطة.
 

وأشارت: المصريون يحبون بلدهم ويخافون عليها، خاصة بعد تجارب الفوضى السابقة التي لا يريدون العودة إليها تحت أي مسمى، ومع الأزمات الاقتصادية، يشعر المصريون بالقلق على بلدهم، وهذا قلق مشروع وطبيعي
 

وتابعت: التاريخ يعلمنا أن الدول لا تُهزم من الخارج، بل من الداخل. مصر قوية بمناعة شعبها وقوة جيشها الوطني.
 

وأكملت: التحديات التي تواجهها مصر صعبة، لكنها ليست مستحيلة، المطلوب هو قبول التحدي والسير بثقة في مسارات الإصلاح. 
 

وأختتمت: الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون هدفه الأول حماية الوطن وتحقيق مصلحة المصريين، ومصر لديها كل المقومات لتجاوز التحديات.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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