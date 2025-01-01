شركات البترول تبدأ تنفيذ زيادات مكافأة نهاية الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:50 مساءً - أعلنت الهيئة العامه للبترول عن بدء تنفيذ زيادات مكافأة نهاية الخدمة وتطبيق الزيادات لمكافأة نهاية الخدمة في شركات القطاع العام والمشترك، وذلك بناءً على التوجيهات التي أصدرها وزير البترول، المهندس كريم بدوي، خلال عيد البترول في نوفمبر 2024.

وتتضمن التعديلات الجديدة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للتأمين الادخاري من 55 شهرًا إلى 76 شهرًا، بالإضافة إلى رفع صندوق الإسكان من 25 شهرًا إلى 35 شهرًا، ويستفيد من هذه التعديلات المتقاعدون اعتبارًا من شهر نوفمبر 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة البترول على تحسين الأوضاع المالية للعاملين والمتقاعدين في قطاع البترول، وتقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم القطاع وتعزيز مكانته الاقتصادية.

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