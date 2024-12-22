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محافظ الجيزة يستقبل القيادات الجديدة بالمحليات ويشدد على العمل الميداني - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يستقبل القيادات الجديدة بالمحليات ويشدد على العمل الميداني - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يستقبل القيادات الجديدة بالمحليات ويشدد على العمل الميداني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد عبد الحميد مرعي السكرتير العام المساعد، وذلك في أول يوم عمل لهما بالمحافظة عقب صدور قرار تعيينهما من قبل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وفي كلمته، أكد محافظ الجيزة  أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن الجيزة محافظة كبيرة تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى بذل أقصى جهد من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

 

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أساس العمل خلال الفترة المقبلة هو العمل الميداني

وشدد النجار على أن أساس العمل خلال الفترة المقبلة هو  العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات، بالإضافة إلى متابعة ملفات النظافة والمشروعات الجارية والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها.

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 أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء

كما أكد المحافظ أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أعرب السكرتير العام والسكرتير العام المساعد عن شكرهما  لمحافظ الجيزة على الثقة التي أولاهما إياها، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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