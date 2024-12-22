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نقابة البناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية جديدة لرفع وعي العاملين - أخبار كلمتك

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نقابة البناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية جديدة لرفع وعي العاملين - أخبار كلمتك

نقابة البناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية جديدة لرفع وعي العاملين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - ناقشت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختصاصات هيئات مكاتب مجالس إدارات اللجان النقابية، خلال دورة تثقيفية لشعبة السلامة والصحة المهنية.

 

استهدفت الدورة التثقيفية التي استمرت على مدار يومين بمقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، تعريف ممثلي العاملين في اللجان النقابية بدورهم، من أجل أن يكونوا صوتا حقيقيا للعمال لدى مجالس الإدارات.

 

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات والندوات التثقيفية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، تحت رعاية عبد المنعم الجمل، من أجل زيادة الوعي النقابي لدى أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية.

تناولت الدورة التثقيفية، كل ما يخص اللجان النقابية بداية من انتخابها، ودورها المنوط بها من أجل الحفاظ على مكتسبات العاملين، وتحقيق التواصل المتميز مع مجالس إدارات الشركات العاملين بها.

 

واستعرض الدكتور أحمد عبد القادر، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، ومحمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية الأسبق،، مع  ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء والمقاولات، أهم الضوابط الخاصة بتشكيل اللجان النقابية وطريقة عملها.

 

تم خلال الدورة التثقيفية، التأكيد على أهمية الترابط بين أعضاء المنظمة النقابية العمالية، خصوصا وأن التوافق يعزز موقف العاملين أمام مجالس الإدارة، كما أنه يعمل على خلق بيئة عمل جيدة تضمن زيادة الإنتاج.

 

كما تم التأكيد على أن  التثقيف النقابي فرض واجب على العمال بشكل عام، وعلى ممثليهم في اللجان النقابية بشكل خاص، لاسيما وأن الوعي النقابي والمعرفة بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، تساهم في سرعة التعامل مع أي مشكلة، ومن ثم التوصل لحلول تحافظ على استمرار العمل، والحفاظ كذلك على مكتسبات العاملين.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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