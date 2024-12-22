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"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024). 

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 -12- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع ثاني أيام فصل الشتاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد  والوجه البحرى، وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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