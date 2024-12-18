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محافظ القاهرة يتفقد حادث انقلاب سيارة مواد بترولية - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد حادث انقلاب سيارة مواد بترولية - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد حادث انقلاب سيارة مواد بترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حادث انقلاب سيارة المواد البترولية أعلى الكوبري المؤدي إلى محور محمد على فهمى في الطريق القادم من محور الشهيد الداخل الي الاسمرات. 

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محافظ القاهرة: قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة، وتم التعامل مع بقع السولار في موقع الحادث، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر أو إصابات 

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كما تم التعامل مع حمولة السيارة ورفعها فى تواجد قوات الحماية المدنية، وقوات الأمن، والمرور، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى شركة البترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

ورافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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