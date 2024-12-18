محافظ القاهرة يتفقد حادث انقلاب سيارة مواد بترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حادث انقلاب سيارة المواد البترولية أعلى الكوبري المؤدي إلى محور محمد على فهمى في الطريق القادم من محور الشهيد الداخل الي الاسمرات.

محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيفي يوفر 500 فرصة عمل محافظ القاهرة يبحث مع وزير العمل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

محافظ القاهرة: قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة، وتم التعامل مع بقع السولار في موقع الحادث، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر أو إصابات

كما تم التعامل مع حمولة السيارة ورفعها فى تواجد قوات الحماية المدنية، وقوات الأمن، والمرور، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى شركة البترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ورافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.