حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يؤكد حرص مصر على أمن دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يؤكد حرص مصر على أمن دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد حرص مصر على أمن دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - أكد الرئيس السيسي حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونًا أساسيًا لمنظومة الأمن القومي العربي.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالًا هاتفيًا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل اطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونًا أساسيًا لمنظومة الأمن القومي العربي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق