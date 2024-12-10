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رئيس جامعة القاهرة يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة القاهرة يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمدينة الطالبات بالجيزة، افتتح خلالها المبنى الثامن بالمدينة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتجهيزه على المستوى اللائق من حيث الإنشاءات والتشطيبات، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

محمد سامى عبد الصادق يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتجهيزه بالمستوى اللائق

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع الطالبات واطمئن على أحوال الإقامة والتغذية والخدمات المقدمة، كما استمع إلى مقترحات الطالبات بشأن تحسين الخدمات ووجه بسرعة تنفيذها والعمل على توفير مقومات الراحة في غرف السكن، كما وجه بزيادة الإضاءة داخل بعض المباني، وتناول مع الطالبات وجبة الغداء داخل المطعم المركزي بالمدينة.

 

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رئيس الجامعة يطمئن على أحوال الطالبات بالمدينة الجامعية ويستمع إلى مقترحات تحسين مستوى الخدمات ويوجه بسرعة تنفيذها، ويناقش مع القائمين على شئون المدن والمشرفات سبل تعزيز الرعاية للطلاب المصريين والوافدين

والتقي رئيس جامعة القاهرة، مع فريق العمل بالمدينة الجامعية وتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ووعدهم  بتلبيتها خلال الفترة المقبلة، كما وجه الشكر للمشرفات والمسئولات بالمدينة على المعاملة الحسنة التي شهدت بها الطالبات، مؤكدا أن المدينة الجامعة ليست مجرد مكان للسكنى وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المباني وأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مضيفًا أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن جامعية، هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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