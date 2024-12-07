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أمير قطر يستقبل مدبولي على هامش منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

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أمير قطر يستقبل مدبولي على هامش منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

أمير قطر يستقبل مدبولي على هامش منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً -  منتدى الدوحة 2024، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة 2024، والذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

الدور المصري الإقليمي والدولي الداعم للقضايا العربية والدولية

 من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن ترحيبه بمشاركة مصر في المنتدى، وأشاد بالدور المصري الإقليمي والدولي الداعم للقضايا العربية والدولية، مؤكدًا حرص قطر على تعزيز التعاون مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز الملفات المطروحة في منتدى الدوحة 2024، والذي يركز هذا العام على التحديات الاقتصادية العالمية، والتعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.

 كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة والدوحة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي يشارك في المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على التزام مصر بدعم الحوار والتعاون الإقليمي لتحقيق السلام والتنمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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