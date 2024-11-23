مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً -  أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 

 تأتي مشاركة الهيئة من خلال جناحها بمعرض IMCE3 2024، داخل قاعة 1 (جناح 1E40)، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواجد في مختلف المحافل المحلية والدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الخدمية والصناعية المستهدفة.

 

مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

  والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE للمرة الثالثة على التوالي، والذي أقيمت دورته الأولى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، وتأتى مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وسيتم عرض أحدث مشروعات وإنجازات اقتصادية قناة السويس من خلال جناحها بالمعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التعليم العالي: 27008 طلاب وطالبات في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق