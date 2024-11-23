أبرزها الرسوم، شروط اعتماد شركات السياحة للعمل بموسم الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - السبت 23/نوفمبر/2024 - 10:31 ص 11/23/2024 10:31:57 AM

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظمة للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد عمل شركات السياحة بموسم الحج

وتضمنت ضوابط الحج السياحي عدة شروط لاعتماد شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج للموسم الجديد وهي:

تلتزم الشركات السياحية بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۲۲، والقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط والتعليمات الصادرة بأي من الوسائل المتاحة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية، وكذا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها. تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية. تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات الصادرة من مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرة الحج.

تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الواردة بمحضر أسس وترتيبات شئون الحج بين الجانبين المصري والسعودي الموسم ١٤٤٦ هـ، فضلا عن كافة التعميمات الواردة من الجانب السعودي بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة العربية السعودية.

التضامنات بين شركات السياحة بموسم الحج

تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتكوين التضامنات فيما بين الشركات السياحية تمهيدًا لإدراجها على المسار الالكتروني على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن ٥٠٠ حاج وذلك وفقا للضوابط الواردة من السلطات السعودية، والمستجدات التي قد تطرأ في هذا الشأن.

تلتزم الشركات السياحية بتوعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بالأحكام الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وفيما لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

تلتزم الشركات السياحية بتوعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بكافة التعليمات المنظمة لشئون الحج والتي تمنع الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، وتجنب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك، وعدم إستغلال الحج لأغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلب المحظورات والمخدرات.

تلتزم الشركات السياحية بتوعية الحجاج بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

يسمح للشركات السياحية بتنظيم رحلات حج ١٤٤٦هـ شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات حج هذا العام.

يسمح للشركة بتسجيل الارتباط العائلي، وبحد أقصى خمسة أفراد لكل إرتباط، وتطبيق ضوابط الإعتذار والاستبدال على هذا الارتباط عند الوفاة أو تقييد الحرية، ويتم الإستبدال لباقي الإرتباط حال وجود مانع شرعي أو قانوني فقط يمنع سفرهم وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للحج والعمرة.

الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة المستويات البري والاقتصادي هي ثلاث ليالي، وبالنسبة المستويات الخمس نجوم ومجر الكبش فإنها تخضع للعقد المبرم بين الشركة والحاج وبحد أدني ليلة واحدة.

مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية، ولا يسمح بتغييرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الإتفاق عليه باستثناء ما سوف يرد تفصيله في البند ثالثا من هذه الضوابط.

آليات تنفيذ برامج الحج السياحي

يسمح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط إما خمس نجوم أو اقتصادي (طيران) أو البرى.

في حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوى يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.

لا يسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم (أ)، والذي يتم تنفيذه وفقًا لعقد يبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة، وفي حالة تقدم الحاج بشكوى تتولى الوزارة تقييم أسعار هذه الخدمة.

العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الإتفاق عليه.

المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب، ولا تقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويُعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم.

حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة بإختيار مواطن يليه بقائمة الإنتظار، فيتم تصعيده بدلا منه عقب التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب إنتهاء موسم الحج يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركة.

تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية.

تحصيل مبالغ وأسعار برامج الحج السياحي من المواطنين

تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج

تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف ما سبق ذكره، وحال المخالفة يتم مجازاتها قانونًا. تلتزم الشركات السياحية بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ ٦ ساعات على الأكثر.

حال صدور تأشيرات المعاينة لمندوبي الشركات السياحية لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود، يجب الإلتزام بالعودة بعد انتهاء المعاينة وعدم التخلف للحج، ولا يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر مندوبها للتأكد من عودته إلى البلاد.

تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات والتوقيتات والمسارات الخاصة بتفويج الحجاج إلي مشعر عرفة والنفرة إلي المزدلفة وجسر الجمرات وإخطار الوزارة بها، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانونا.

تلتزم الشركات السياحية بالآلية المتفق عليها ما بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والآتي تفصيلها فيما بعد بشأن سداد مبلغ جدية الحجز، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتوجيه البنك المعني بذلك يصرف مبلغ جدية الحجز في غضون شهر عقب إجراء القرعة الإلكترونية، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

قوائم الانتظار بقرعة الحج السياحي

تلتزم الشركات السياحية بالتصعيد طبقا للترتيب الوارد بقوائم الانتظار المعلنة على البوابة الموحدة للحج إذا خلا مكان أحد الفائزين بالقرعة الأساسية بحسب الأحوال الخاصة بسياسة الاستبدال.

تلتزم الشركات السياحية بلصق استيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه إسم الشركة وبيانات الحاج ومستوى الرحلة، كما تلتزم الشركات بطباعة الكود التعريفي الصادر لكل حاج من البوابة الموحدة للحج ووضعه على جواز السفر في مكان ظاهر يمكن قراءته آليًا، وفي حالة نزعه أو إتلافه أو فقد الكود التعريفي يتحمل الحاج قيمة إعادة طباعته.

تلتزم الشركات السياحية بإدراج البيانات الخاصة بالاستعداد المسبق على المسار الإلكتروني للحج، وحال إخلال الشركة بهذا الإلتزام يتم مجازاة الشركة قانونًا.

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