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الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لموظفين بـ 10 جهات حكومية - أخبار كلمتك

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الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لموظفين بـ 10 جهات حكومية - أخبار كلمتك

الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لموظفين بـ 10 جهات حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:09 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

 

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 10 وحدات الجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلومة أو ماجستير او دكتوراه أثناء الخدمة.

 

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 36 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

 

وانتهي من دراسة وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 20 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تجديد واعتماد مراكز تدريبية في 4 جهات حكومية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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