الأوقاف: هناك أكثر من 700 واعظة لنشر الفكر المعتدل ونصدر كتبا دينية للدول كافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:41 صباحاً - قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن إستراتيجية الوزارة قائمة على بناء الفكر والتوعية، وتصحيح الأفكار الخاطئة، إلى جانب توعية الناس بمفاهيم الترشيد مثل ترشيد المياه، ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف، فضلًا عن توجيه قوافل دعوية لبث الفكر المستنير.

واعظات وزارة الأوقاف

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحاور"، تقديم فهمي بهجت، المذاع على قناة "الشمس"، هناك أكثر من 700 واعظة في وزارة الأوقاف يقمن بدور كبير في نشر الفكر المستنير.

تصدير الكتب الدينية

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تصدير الكتب الدينية إلى الدول كافة سواء العربية أو الأجنبية في هذا الإطار.

للحث على بناء الأسرة السوية، انطلاق 7 قوافل دعوية لواعظات الأوقاف بالمحافظات بناء الأسرة السوية وسبل الحفاظ عليها، الأوقاف تطلق اليوم 7 قوافل دعوية للواعظات

قافلة دعوية تتجه لشمال سيناء

وأوضح أن هناك قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء توجهت إلى شمال سيناء، وهناك قافلة انطلقت إلى محافظة المنيا، وأخرى للإسكندرية بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، وهذا يعكس التعاون بين جميع المؤسسات الدينية في نشر الفكر الإسلامي المعتدل.

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