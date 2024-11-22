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وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات يصل مطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

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وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات يصل مطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات يصل مطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:10 صباحاً - استقبل مطار القاهرة الدولي، سيليندا سوسا وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات، لترأس وفد بلادها في الجولة الرابعة لآلية المشاورات السياسية المصرية البوليفية مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 

وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا متعددة القوميات

من المقرر أن تلتقي الوزيرة البوليفية خلال الزيارة بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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