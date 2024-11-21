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مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ - أخبار كلمتك

مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو الحق في السفر أو العيش في البلاد.

وأضاف مصطفى بكري»، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقتة إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.

كما أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين.

واستشهد خلال حديثه بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.

وأوضح مصطفى بكري أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن هذا لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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