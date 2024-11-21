«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، ضد كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وجالانت وزير دفاعه السابق.

وطالبت التنسيقية - في بيان اليوم الخميس - الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه قرار اعتقال نتنياهو وجالانت، حال زيارتهما لأي من تلك الدول، مشيرةً إلى أن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.

وأكدت التنسيقية على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.