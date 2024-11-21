أبل تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا قال فيه إن شركة أبل - Apple قد أعلنت عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus، وذلك لعمل تحديث ومعالجة للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة.

وتم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).



وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال هذا الرابط لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه.

وأكد الجهاز أنه سوف يتم معالجة الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.

ويأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المُستهلكين.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي هذا الرابط

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