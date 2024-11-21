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أبل تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus - أخبار كلمتك

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أبل تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus - أخبار كلمتك

أبل تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:40 مساءً -  أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا قال فيه إن شركة أبل - Apple قد أعلنت عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus، وذلك لعمل تحديث ومعالجة  للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus  والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة.

وتم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).


 وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال هذا الرابط  لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه.

وأكد الجهاز أنه سوف يتم معالجة الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء. 

ويأتى ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق  المُستهلكين.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي هذا الرابط  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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