الطاقة النووية تحتفل بعيدها الـ4 بالتزامن مع تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:03 مساءً - نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل لمحطة الضبعة النووية احتفالية العيد الرابع للطاقة النووية بالتعاون مع هيئة المواد النووية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للطاقة، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، ما يؤكد ما توليه القيادة السياسية للدولة لدور الطاقة النووية وللعاملين في القطاع النووي من مختلف الهيئات الوطنية من تقدير.

الاحتفال بيوم الطاقة النووية

ويظل يوم التاسع عشر من نوفمبر، الذي اتخذته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عيدا للطاقة النووية، يومًا تاريخيًا في حياة المصريين. حيث شهد توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في عام 2015 للتعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية، تلك الاتفاقية التي تعد حجر الزاوية على مسار تحقيق الحلم المصري بإنشاء محطة الضبعة النووية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الباعث الحقيقي لمشروع محطة الضبعة النووية.

ويهدف الاحتفال بيوم الطاقة النووية إلى تنمية الوعي الجماهيري للدور الذي تسهم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق القبول المجتمعي لمشروع الضبعة النووي، والذي توج خلال العيدين الأول والثاني برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما شرٌف العيد الأول للطاقة النووية بحضور رئيس مجلس الوزراء.

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

ويتميز عيد الطاقة النووية هذا العام بطبيعة خاصة حيث جاء متزامنًا مع تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية حيث تم عرض مشاهد من عملية التركيب خلال الاحتفال بعيد الطاقة النووية الرابع في مشهد يٌعبر عن تحقيق المعالم الرئيسية على مسار تنفيذ المشروع بخطوات متسارعة وقبل التواريخ المقررة لها حيث كان من المقرر تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة في عام 2025 مما يعكس جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بكل عزم وإصرار مواصلين العمل بأقصى جهد ومثابرة متحدين الصعاب من أجل تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين جميعًا.



وحرص رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته على تهنئة كافة العاملين بالقطاع النووي بجمهورية مصر العربية بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، كما حرص على التأكيد على أهمية مشروع محطة الضبعة النووية حيث لا يمكن النظر إليه كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها وكافة أبعاد التنمية المستدامة.

وتقدم بالشكر لكافة العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات يتم تحقيقها يومًا تلو الآخر على مسار تنفيذ المشروع ومنها تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في بداية العام بمشاركة كلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة خلال احتفال اليوم.

وخلال كلمته بالاحتفالية، تقدم الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه الدائم على حضور هذه المناسبة وما يلقيه مشروع محطة الضبعة النووية من دعم دائم من القيادة السياسية للبلاد، مٌشيرًا إلى أن هذه المعالم الرئيسية التي يتم إنجازها على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع والذي ظهر جليًا أثناء فعالية تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

كما تقدم بالشكر للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الدعم المستمر والبناء لمشروع محطة الضبعة النووية، مجددًا العهد ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجميع العاملين بها سيبذلون قصارى جهدهم وعزمهم، متحدين الصعوبات، من أجل تحقيق حلم مشروع المحطة النووية في الضبعة.

وشهد الاحتفال بعيد الطاقة النووية الرابع تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجال الطاقة ومنها اسم الدكتور محمد محمد الوكيل كأحد أهم العلماء المصريين في مجال الطاقة النووية، واسم المهندس محمد صدقي سليمان وزير السد العالي، واسم الدكتور كمال الدين أحمد عفت كأول رئيس لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما شهد الاحتفال بث مشاهد لوقائع تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانوية الرابعة لمحطة الضبعة النووية بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفنيين المصريين بأعمال وطنية.



مميزات محطة الضبعة النووية



وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وتتكون المحطة الضبعة النووية من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث هناك أربع وحدات طاقة نووية قيد التشغيل من هذا الجيل.



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