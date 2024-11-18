شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:55 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.  

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة بما يعود بالفائدة على أبطال مصر  البارالمبيين وما يحققونه من إنجازات وآخرها تحقيق سبع ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، حيث يعدون نموذجًا للتحدي والإصرار لتخطى الصعاب.  

عدد وحدات التضامن الاجتماعي

وبحث اللقاء قيام الوزارة برعاية أحد الأبطال البارالمبيين المتفوقين علميا وتقديم منحة دراسية له في إحدي الجامعات، خاصة أن الوزارة لديها وحدات التضامن الاجتماعي في 32 جامعة، لذلك يمكن أن نقدم منحًا تعليمية لبطل من الأبطال البارالمبيين.    

بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية

كما تناول اللقاء التعاون والتنسيق بين الوزارة فيما يتعلق باستخراج  وتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تنسيق الوزارة لكافة جهود استخراج وتحديد بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة.

واختتم اللقاء بتوجيه رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور فعالية تنظمها اللجنة بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الدولية نهاية الشهر الجاري كنوع للتحفيز لأبطال مصر البارالمبيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق