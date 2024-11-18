حزب المؤتمر: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعزز التعاون الثنائي وتدعم التنمية المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل يمثل خطوة محورية في مسار العلاقات الثنائية، و تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتساهم في فتح آفاقا واسعة للتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الشراكة ترتكز على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يجسد حرص البلدين على بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء و تولي أهمية خاصة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين، حيث تسعى إلى تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين و هذا النهج يدعم الرؤية المشتركة لدور الدبلوماسية في دعم جهود التنمية وتعزيز المصالح المشتركة، مما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الساحة الدولية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن التعاون بين البلدين في هذا الإطار يعزز التعددية الدولية ويسهم في إصلاح المؤسسات العالمية، سعيا لتحقيق نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا لافتا إلى أن الشراكة بين مصر والبرازيل تتضمن مجالات تعاون استراتيجية تشمل السلام والأمن والدفاع والاقتصاد، بالإضافة إلى القضايا السياسية والدبلوماسية وهذا التنوع يعكس رغبة البلدين في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات تعزز الاستقرار والتنمية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بدور الدبلوماسية المصرية الفاعل في بناء شراكات دولية تدعم مصالح مصر الوطنية وتعزز مكانتها الدولية مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ هذه الشراكة بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والبرازيلي، ويدعم نموذجا إيجابيا للتعاون بين الدول النامية، يقوم على التشاور وتنسيق المواقف لتحقيق الأهداف المشتركة.