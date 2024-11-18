شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حزب المؤتمر: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعزز التعاون الثنائي وتدعم التنمية المشتركة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حزب المؤتمر: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعزز التعاون الثنائي وتدعم التنمية المشتركة - أخبار كلمتك

حزب المؤتمر: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعزز التعاون الثنائي وتدعم التنمية المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل يمثل خطوة محورية في مسار العلاقات الثنائية، و تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتساهم في فتح آفاقا واسعة للتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الشراكة ترتكز على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يجسد حرص البلدين على بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء و تولي أهمية خاصة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين، حيث تسعى إلى تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين و هذا النهج يدعم الرؤية المشتركة لدور الدبلوماسية في دعم جهود التنمية وتعزيز المصالح المشتركة، مما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الساحة الدولية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن التعاون بين البلدين في هذا الإطار يعزز التعددية الدولية ويسهم في إصلاح المؤسسات العالمية، سعيا لتحقيق نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا لافتا إلى أن الشراكة بين مصر والبرازيل تتضمن مجالات تعاون استراتيجية تشمل السلام والأمن والدفاع والاقتصاد، بالإضافة إلى القضايا السياسية والدبلوماسية وهذا التنوع يعكس رغبة البلدين في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات تعزز الاستقرار والتنمية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بدور الدبلوماسية المصرية الفاعل في بناء شراكات دولية تدعم مصالح مصر الوطنية وتعزز مكانتها الدولية مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ هذه الشراكة بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والبرازيلي، ويدعم نموذجا إيجابيا للتعاون بين الدول النامية، يقوم على التشاور وتنسيق المواقف لتحقيق الأهداف المشتركة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق