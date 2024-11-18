وزير الزراعة يوجه بالاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع وجه وزير الزراعة، بمتابعة موقف التعديات وموقف الإزالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي، وإدراجها في حملات الإزالة المكبرة كذلك موقف توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير أعمال الصرف للأسمدة الازوتية.

أكد «فاروق» على مديري مديريات الإصلاح بضرورة متابعة أعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل تدقيق الحيازات وتنقيتها مع صرف الأسمدة طبقا للحصر الفعلي ومن خلال منظومة كارت الفلاح.

وأضاف: كذلك مراجعة أعمال التحصيل لمستحقات الهيئة على مستوى الجمعيات والمناطق وأيضا متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، بالاضافة إلى متابعة أعمال التطهير للترع والمساقي والمصارف استعدادا للموسم الشتوي و الأمطار.

كما وجه وزير الزراعة هيئة الإصلاح الزراعي بتكثيف الاشتراك في قوافل السلع الغذائية التي تطلقها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المختلفة، محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 25%، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع الاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيها وتخصيص أكبر كمية للطرح بجميع المحافظات.

وفى نهاية الاجتماع تم توجيه مديري الإصلاح الزراعي بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة وبناء جسور الثقة معهم.