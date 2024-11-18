مواصفات امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد الاختبارات الشهرية.

مواصفات امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وتفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادة العلوم.

درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية

وأوضحت وزارة التعليم، أن امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية تتضمن 5 أسئلة موضوعية ومقالية، بالإضافة إلى 10 مفردات، وتقدر امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية بــ 20 درجة.

مقررات امتحان شهر نوفمبر 2024 للصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولي: المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر، والذي يتضمن الأنشطة من 1 حتي المشروع البيني التخصصات والأسئلة.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الحركة والتوقف ويتضمن المحتوي من أبدا الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5.

مقررات امتحان شهر نوفمبر 2024 للصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الأولي: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية.

- المفهوم الثالث «التغييرات في الشبكة الغذائية» ويتضمن المحتوي من الدرس الأول حتي المشروع البيئي التخصصات وقيم تعلمك الأنشطة من 1:10.

- الوحدة الثانية: حركة الجسيمات المفهوم الأول «المادة في العالم من حولنا» ويتضمن المحتوي أبدا ويتضمن الدرس الأول حتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:11.

مقررات امتحان شهر نوفمبر 2024 للصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي: ما النظام المفهوم الثاني «الجسم كنظام» بقية الدرس الرابع إلي نهاية المفهوم الأنشطة من 9:13.

- الوحدة الأولي ما النظام المفهوم الثالث الطاقة كانتظام من الدرس الأول إلي مشروع الوحدة والتقييم الأنشطة من 1: 13.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة ويتضمن المحتوي أبدا الدرس الأول والثاني والثالث الأنشطة من 1:6.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية

ومن المقرر أن تبدأ المدارس بجميع المحافظات، في عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية، بداية من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 لمدة أسبوع.