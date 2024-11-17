وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستخلق محاور لوجيستية وتربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، مع ربط المناطق الصناعية مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مراكز التصدير.

جاءت تصريحات الوزير خلال تفقده مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع العين السخنة -العلمين - مطروح، وذلك في المسافة ما بين منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الأوتوستراد.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وفي إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة -الإسكندرية اللوجيستي، والذي يتكون من (ميناء السخنة - الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - خط السكة الحديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس - ميناء الإسكندرية الكبير.

وأوضح أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر -.. .بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، إضافة إلى الربط بين المناطق السياحية سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر- السياحة الثقافية في أهرامات الجيزة، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، فضلا عن الحد من التلوث البيئي، مشيرا إلى أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن شبكة القطار الكهربائى السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، إلى جانب خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر، أو جنة مصر، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات.

وبدأت جولة الوزير بتفقد أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة -أسوان الزراعي، حيث وجه بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من الكوبري الذي يبلغ طوله 2.520 كم وفقا للموعد المخطط، كما تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة، حيث تابع التشطيبات النهائية للمحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على موقف التشطيبات الخاصة بالمحطات الأخرى، ووجه بتنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجارى الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها، كما استعرض ما تم وجاري تسليمه من المسار لتحالف سيمنز- أوراسكوم- المقاولون العرب-، وكذلك أعمال تنفيذ فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية)، والتي سيتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

كما اطلع على الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاثة قطارات سريعة -فيلارو-، فيما يجري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطار سريعا مخصصا لهذا الخط، كما تم الانتهاء من تصنيع خمس قطارات إقليمية -ديزيرو، وتم وصول قطار منهم إلى القاهرة، فيما يجرى تصنيع سبعة قطارات أخرى، وذلك من إجمالي 34 قطارا إقليميا مخصصا للخط، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع جرارين كهربائيين للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

ويمتد مسار مشروع الخط الأول من الشبكة السخنة - العلمين - مطروح من السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوباً حتى العياط، وشمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم، ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية)، إضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة- الدخيلة.