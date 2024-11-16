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الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة - أخبار كلمتك

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الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة - أخبار كلمتك

الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - تصادر أجهزة الأمن الأدوية من الراكب خلال السفر أو الوصول بالمطارات في حال مخالفة القانون، ويسمح فقط بحمل الأدوية بكميات معينة مع ضرورة وجود ما يثبت أسباب حمل تلك الأدوية بروشتة علاج من الطبيب، وإلا يصبح الراكب مخالف ويتم تحريز المضبوطات.

الأدوية المسموح بحملها على متن رحلات مصر للطيران:

الأدوية وأطعمة الأطفال

يسمح بحمل الأدوية الضرورية وأطعمة الأطفال بكميات أكبر من حد العبوة 100 مل، على متن الطائرة خلال السفر، ويرجى الحرص على حمل المستندات التي تؤكد أهمية الأدوية أثناء الرحلة إن طُلبت منك.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران 

قد يشترط الراكب اختبار ألبان الأطفال، أو الماء المعقم، أو الأطعمة السائلة للتأكد من كونها أصلية، وتوصي مصر للطيران بترتيب ذلك قبل إنهاء إجراءات السفر لتجنب أي تعطيل غير ضروري.

ينبغي أن تكون لكل دواء قد يحمله العميل في الأمتعة الخفيفة أو يحمله معه بطاقة مطبوعة بطريقة احترافية تبين ماهية الدواء أو اسم الشركة المصنعة أو يرفق به البطاقة الصيدلانية، حيث تم إحباط العديد من محاولات تهريب الأقراص المخدرة بحوزة ركاب قادمين من الخارج.

يمكن حمل أدوات/مستلزمات مرض السكري بما في ذلك الحقن، ولكن سيتم فحص تلك الأدوات للتأكد من عدم إخفاء أية أشياء ممنوعة.

- يُنصح العملاء بحمل خطاب من طبيبهم يؤكد حاجتهم إلى مواد طبية يحملونها، فبعض الدول تطلب تقديم خطاب كهذا

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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