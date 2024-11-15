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تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد.. تموين القاهرة تكشف «فيديو» - أخبار كلمتك

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تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد.. تموين القاهرة تكشف «فيديو» - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد.. تموين القاهرة تكشف «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن وزير التموين ومحافظ القاهرة أفادوا بأنه سيكون هناك 4 أماكن أخرى سيكون بها سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، لافتا إلى أنه سيتم استهداف الأماكن المكتظة بالسكان.

وقال مدير مديرية التموين بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، إن وزير التموين شهد اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، والمكان جيد جدا ويضم ما يقرب من 50 سلعة.

وأوضح أن المعرض يعمل الجمعة من الثامنة صباحا وحتى 5 مساء، وأنه سيكون هناك في كافة المحافظات سوق اليوم الواحد، ومؤكدا على أنه سيكون إضافة جيدة للأماكن المكتظة وتتيح للمواطن كافة السلع الغذائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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