تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد.. تموين القاهرة تكشف «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن وزير التموين ومحافظ القاهرة أفادوا بأنه سيكون هناك 4 أماكن أخرى سيكون بها سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، لافتا إلى أنه سيتم استهداف الأماكن المكتظة بالسكان.

وقال مدير مديرية التموين بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، إن وزير التموين شهد اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، والمكان جيد جدا ويضم ما يقرب من 50 سلعة.

وأوضح أن المعرض يعمل الجمعة من الثامنة صباحا وحتى 5 مساء، وأنه سيكون هناك في كافة المحافظات سوق اليوم الواحد، ومؤكدا على أنه سيكون إضافة جيدة للأماكن المكتظة وتتيح للمواطن كافة السلع الغذائية.