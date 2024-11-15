وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات المتنامية بين البلدين وتطورات الأزمة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير اليوم /الجمعة/ في فعاليات منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما تناول الوزيران آخر التطورات الخاصة بالأزمة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في الضفة الغربية وفي لبنان.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما فيها الأزمة السودانية، والقرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا.