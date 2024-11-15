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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون بمجال توظيف العمالة المصرية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون بمجال توظيف العمالة المصرية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون بمجال توظيف العمالة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع نظيره القبرصي «كونستانتينوس كومبوس» وذلك على هامش منتدى صير بني ياس المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، مشيدًا بالطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية والتطلع لتطويرها في شتى المجالات.

كما نوه إلى حرص مصر على عقد القمة العاشرة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تستضيفها مصر، وكذلك عقد الدورة الثانية من اللجنة الحكومية العليا برئاسة الرئيسين المصري والقبرصي.

وأكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، خاصةً في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل البحري والثروة السمكية.

كما أكد وزير الخارجية على الأهمية التي يوليها الجانب المصري لتطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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