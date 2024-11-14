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دورات تدريبية متعددة في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي - أخبار كلمتك

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دورات تدريبية متعددة في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي - أخبار كلمتك

دورات تدريبية متعددة في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - نظم مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي عدد من البرامج التدريبية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وذلك في مجالات الحاسب الآلي ومقدمة في صناعة الطيران، بالإضافة إلى دورات متعددة في البروتوكول خدمات الركاب وغيرها وفي نهاية الدورات التدريبية تم توزيع شهادات حضور البرامج التدريبة علي الشباب المشاركين.

و صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مشاركة الشركة القابضة في المبادرة تأتي إيمانا بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركة لرفع كفاءات و تنمية مهارات الشباب علما بأن التقديم لحضور الدورات التدريبية يتم من خلال اللينك الخاص بالمبادرة.

دورات تدريبية في شركة ميناء القاهرة الجوي
دورات تدريبية في شركة ميناء القاهرة الجوي
دورات تدريبية في شركة ميناء القاهرة الجوي

جدير بالذكر أن مبادرة بداية تهدف الي الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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