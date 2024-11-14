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غدا، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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غدا، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

غدا، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:40 صباحاً - يتساءل العديد من المواطنين من مستحقي معاشات تكافل وكرامة عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2024.

 

صرف معاش "تكافل وكرامة"

ويتم صرف معاش "تكافل وكرامة" طبقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في منتصف كل شهر، ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة غدًا الجمعة الموافق 15 نوفمبر ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي.

 

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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