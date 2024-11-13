«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن البيض التركي لا يفسد خلال 24 ساعة خارج الثلاجة، مشيراً إلى أن المعلومات التي تشير إلى فساد البيض التركي في هذه الفترة غير دقيقة.

وأوضح المنوفي أن قشرة البيض تتمتع بخصائص مسامية، ما يسمح بمرور الهواء إلى داخل البيضة عند تركها خارج الثلاجة. ومع ذلك، لا يؤثر دخول الهواء على جودة البيضة طالما تم استهلاكها في الوقت المناسب.

وأضاف المنوفي أن ترك البيض في الطقس الحار خارج الثلاجة يعادل تركه لمدة أسبوع داخل الثلاجة من حيث مدة الصلاحية، مشيراً إلى أن مدة حفظ البيض في الثلاجة في فصل الصيف تصل إلى ثلاثة أسابيع، بينما في الشتاء قد تصل إلى خمسة أسابيع.

وأشار المنوفي إلى أن دراسة سابقة تناولت الاختلافات بين حفظ البيض في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة، حيث خلصت إلى أن الثلاجة تساهم في الحفاظ على البيض لفترة أطول، بينما يمكن تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة بشكل آمن إذا تم استهلاكه في الوقت المناسب. كما أشار إلى دراسة أجرتها الجريدة الطبية لعلوم الغذاء والزراعة الأمريكية التي أكدت أن درجة الحرارة المثلى لتخزين البيض تتراوح بين 6 إلى 22 درجة مئوية.

وفي السياق نفسه، كشف المنوفي عن دراسة بريطانية أظهرت أنه لا يوجد أي فرق بين تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة لمدة عدة أسابيع، حيث تبين أن كلا الحالتين كانت خالية من البكتيريا، ما يعني أن حفظ البيض خارج الثلاجة آمن في حال تم الحفاظ على معايير النظافة والمواعيد المناسبة للاستهلاك.

وأكد المنوفي في ختام تصريحه أن الجدل حول أفضل طريقة لحفظ البيض يمكن أن يُغلق الآن، حيث تبين أن الخيارين آمنين طالما تم التعامل مع البيض بشكل صحيح.