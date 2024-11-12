حي جنوب الجيزة يكثف جهوده لتحسين الخدمات والحد من التعديات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - واصل حي جنوب الجيزة جهوده المكثفة لتحسين البنية التحتية والنظافة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة.

وتم تكثيف أعمال النظافة والكنس لعدد من الشوارع الرئيسية مثل مطلع المعادي الدائري، كما تم تجديد وزراعة بعض أحواض النخل بشارع البحر الأعظم، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة أبو هريرة، وصيانة أعمدة الإنارة وتغيير الأعمدة التالفة، كما تم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وإزالة التعديات بشارع الإخلاص.



تم كذلك تحصيل رسوم تجديد الإعلانات بميدان الجيزة وشارع أحمد ماهر، وتم تنبيه أصحاب المحلات بضرورة تقنين أوضاعهم

شن الحي كذلك حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بشارعي جسر الكونيسة وجمال عبد الناصر وشارع الإخلاص.

مواعيد الغلق الشتوية

تم التأكد كذلك من التزام الورش والحرفيين بمواعيد الغلق الشتوية بعدد من الشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس حي جنوب الجيزة الدكتور أشرف تامر غالي على استمرار جهود الحي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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