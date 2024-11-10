"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ القاهرة يشدد على تطهير البالوعات ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القاهرة يشدد على تطهير البالوعات ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يشدد على تطهير البالوعات ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 07:49 م 11/10/2024 7:49:11 PM

مخرات السيول، كلمتك
مخرات السيول، كلمتك
ads

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من صلاحيتها، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لإستقبال الأمطار حال حدوثها.

وشدد بضرورة التنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياه التى لا تحتاج للشفاطات.

 

 

كما أكد محافظ القاهرة ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحى ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستمرار اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها تلك المخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو )  والتأكد من استعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق