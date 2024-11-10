محافظ القاهرة يشدد على تطهير البالوعات ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 07:49 م 11/10/2024 7:49:11 PM

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من صلاحيتها، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لإستقبال الأمطار حال حدوثها.

وشدد بضرورة التنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياه التى لا تحتاج للشفاطات.

كما أكد محافظ القاهرة ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحى ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستمرار اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها تلك المخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.



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