أول مصرية تصل للمنصب منذ 32 عامًا.. منال هلال عضوًا في الأمانة الدولية للجمعية البرلمانية الأورثوزوكسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - نصبت الجمعية البرلمانية الأورثوزوكسية، النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوًا بالأمانة الدولية للجمعية، كأول مصرية تصل للمقعد منذ الإعلان عن إنشاء الجمعية منذ 32 عامًا، وذلك بناءً على مساهماتها الدائمة في الجمعية ونشاطاتها في أعمال الاجتماعات الدورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الدوري في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، عقب تصعيد أحد الأعضاء ليصبح رئيسا للجمعية.

جدير بالذكر أن مقر الجمعية البرلمانية الأورثوزوكسية، الرئيسي في اليونان وتضم في عضويتها عدد من الأعضاء الأوروبيين والعرب وتعقد اجتماعاتها الدورية في مقر البرلمان بالدول الأعضاء، تقديرا لدورها في تعزيز أطر الترابط والحوار الثقافي.