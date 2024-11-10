وزير الإسكان يتابع الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي أجهزة مدن «القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، النوبارية الجديدة، والسويس الجديدة»، خطة العمل بكل جهاز مدينة والاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وشدد الشربيني، على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدفاع المدني، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات، وصيانة روافع الصرف الصحي، وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، بجانب نشر التحذيرات اللازمة حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار.

في هذا الإطار، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، مراجعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومنها: تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار لضمان جاهزيتها، وتم التوجيه بضرورة ضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات بمستوى الطرق مع الالتزام والمتابعة في تغيير التالف منها إن لزم الأمر.

وتفقد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ومعاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الجهاز، محطات الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أي مياه زائدة تنتج عن هطول المطر، والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية والطلمبات، وضرورة استمرار الصيانة الدورية لمكونات المحطات، بجانب تفقد روافع المياه بالمدينة ومحطات الصرف الجاري تنفيذها مثل محطة 11 ومحطة 12 بمنطقة الأندلس.

كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز محطات رفع الصرف الصحي، ومنها: محطة النوعية ومحطة الإستاد، وعددٍ من المحطات بالمدينة، والتي بلغت 29 محطة بمختلف أحياء المدينة، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، والتعامل مع المواقف الطارئة المرتبطة بفصل الشتاء.

وأجرى المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المرافق، شملت تفقد روافع الصرف الصحي بالحيين السكنيين الأول والثاني وإبني بيتك والمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية.

واطّلع خلال الزيارة على سير تشغيل المحطات، وكفاءة المولدات أثناء الأحمال المرتفعة، وذلك في إطار المتابعات المستمرة والدورية للمرافق، بهدف الحفاظ على جاهزيتها وضمان عملها بأعلى كفاءة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.