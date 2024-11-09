الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة - أخبار كلمتك

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:14 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة،  للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخرًا في هذا الشأن.

2d2b5bcebf.jpg
b4c977fac4.jpg
dd8bf75678.jpg
efa1dd74c5.jpg

وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.

 

وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للأسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق