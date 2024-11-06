مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:49 صباحاً - طقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرة إلى طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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حالة طقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم الأربعاء حيث سيشهد طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على مناطق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 30 16

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 19 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 28 16 جنوب الصعيد 31 17