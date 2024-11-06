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مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:49 صباحاً - طقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرة إلى طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

الظواهر الجوية اليوم الأربعاء

حالة طقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم الأربعاء حيث سيشهد طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على مناطق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 27 15
جنوب الصعيد 30 16
حالة الطقس
درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 19
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 28 16
جنوب الصعيد 31 17

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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