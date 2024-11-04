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كلمتك تكشف في عددها الجديد، فضيحة التلاعب بالأدوية - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، فضيحة التلاعب بالأدوية - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، فضيحة التلاعب بالأدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 08:13 م 11/4/2024 8:13:38 PM

العدد الجديد من كلمتك
العدد الجديد من كلمتك

 تكشف كلمتك في عددها الجديد فضيحة التلاعب بالأدوية، والتفاصيل الكاملة لتسريب الأصناف الناقصة من شركة توزيع حكومية لصيدليات وهمية وبيعها بالسوق السوداء.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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