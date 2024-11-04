رئيس جامعة أسيوط: التعاون مع الأزهر ضمانة كافية لبناء وعي الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الشاذة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - انطلقت اليوم أولى فعاليات الأسبوع الدعوي الثاني الذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع جامعة أسيوط، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأثنين بندوة حول 'العقيدة الإسلامية'، بحضور أ.د محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وأ.د محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور حسن يحي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، ونخبة من علماء الأزهر الشريف وقيادات جامعة أسيوط، وتستمر فعاليات الأسبوع الدعوي حتى يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2024، بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة أسيوط، لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب.

رئيس جامعة أسيوط: التعاون مع مؤسسة الأزهر في مخاطبة الشباب هو ضمان لصيانة عقولهم

وقال الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط خلال افتتاحه الأسبوع الدعوى، إن التعاون مع مؤسسة الأزهر في مخاطبة الشباب هو ضمان لصيانة عقولهم من الأفكار الشاذة والمنحرفة، كما أن الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف عبر تاريخه هو تجسيد حقيقي لبناء الإنسان فكريًا وعلميًا، ويتلاقى هذا الدور مع المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية بعنوان 'بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تسعى إلى صيانة الإنسان في شتى المجالات الصحية والثقافية والفكرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية تنظيم فعاليات "أسبوع الدعوة الإسلامي" في رحاب جامعة أسيوط؛ ليكون فاتحة خير على طريق التنمية الذاتية والثقافية والسلوكية للشباب، لنقدم للمجتمع مواطنًا؛ متعلما، ومتمكنا، وقادرا، وواعيا، ومثقفا، وخلوقا، من خلال تشكيل الخريطة الفكرية وفقًا للمنهج الأزهر الذي كان له دور كبير عبر تاريخ هذا الوطن في صيانة فكره ووعيه، مثمنًا الدور الذي يقوم به علماء الأزهر الشريف في انفتاحهم على المجتمع ومناقشتهم لكل القضايا المجتمعية من منظور إسلامي منفتح على العصر، وفتح باب الحوار أمام الجميع، للرد بالحجة والمنطقة من أجل تأسيس المنهج الإسلامي في الحوار مع الآخر.

وفي ختام كلمته أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بهذا التعاون مع الازهر الشريف، معتبرًا هذه التعاون خطوة مهمة في مجال التكامل بين مؤسسات الدولة، والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، متوجها بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على دعمه اللامحدود وحرصه الدائم على الشباب وخدمة قضاياه في كافة المجالات.

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