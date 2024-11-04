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13 رسالة من السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

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13 رسالة من السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

13 رسالة من السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، 
وألقي الرئيس كلمة وجه من خلالها عدد من الرسائل جاء أبرز كالتالي:

- تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها

- يواجه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحى الحياة فيها وهو ما يستدعى حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات

- تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء  

- الحرب الدائرة فى قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التى تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع.. على حساب السلام والاستقرار.

- المعاناة اليومية التى تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدماروالشروع فى البناء والتنمية


- تحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

- حققت مصر فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة فى مجالات العمران والتنمية الحضرية

- مبادرة "سكن لكل المصريين"، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل.. فى مصر والعالم بأسره.

- قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة


- دشنا مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

- إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية".. و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، فى مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.

- يمثل المنتدى الحضرى العالمى منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.. وتعزيز التنمية الحضرية


- عقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات.. تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب  فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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