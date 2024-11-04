13 رسالة من السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر،

وألقي الرئيس كلمة وجه من خلالها عدد من الرسائل جاء أبرز كالتالي:

- تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها

- يواجه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحى الحياة فيها وهو ما يستدعى حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات

- تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء

- الحرب الدائرة فى قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التى تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع.. على حساب السلام والاستقرار.

- المعاناة اليومية التى تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدماروالشروع فى البناء والتنمية



- تحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

- حققت مصر فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة فى مجالات العمران والتنمية الحضرية

- مبادرة "سكن لكل المصريين"، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل.. فى مصر والعالم بأسره.

- قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة



- دشنا مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

- إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية".. و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، فى مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.

- يمثل المنتدى الحضرى العالمى منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.. وتعزيز التنمية الحضرية



- عقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات.. تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.

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