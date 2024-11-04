"الزراعة" تضبط كميات من التقاوى المغشوشة بمحافظة البحيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز إيتاى البارود.

وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف المرور والدور الرقابي للإدارة خاصة أثناء موسم توزيع التقاوى الشتوية وذلك لضمان وصول تقاوى ذات جودة عالية للمزارعين.

وأضاف ريحان، أنه تم ضبط كميات من تقاوى القمح للصنف الجديد سخا ٩٦ مغشوشة ومعبأة فى عبوات غير معتمدة مستغلين حاجة المزارعين للأصناف الجديدة والتى توفرها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على كميات التقاوى المغشوشة وتحرير محاضر المخالفة، وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن الإدارة تكثف حاليا حملات المرور على منافذ ومحلات الاتجار في التقاوى لضمان وصول التقاوى المعتمدة ذات صفات الجودة العالية للمزارعين.

وأهابت وزارة الزراعة، بجموع المزارعين عدم الإقدام على شراء التقاوى إلا من المنافذ المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والحصول على فاتورة فحص زراعية عند الشراء.

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