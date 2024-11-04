إعلام عين شمس تنظم ورشة عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي وأهميته الوظيفية، أحمد إسماعيل المخرج الصحفي بالمصري اليوم، وشارك في تنظيم وتغطية الورشة فريق IClub بالكلية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والطلاب.

إعلام عين شمس تنظم ورشة عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وسلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب،

رحبت هبة شاهين بضيف الورشة وأشادت بنماذج من إبداعاته في مجال الإخراج الصحفي، كما أكدت أهمية مجال الصحافة، الذي يمثل حجر الزاوية لكافة فنون الإعلام.

واستعرض المخرج الصحفي أحمد إسماعيل بداية فن الإخراج الصحفي، التي تمثلت في استخدام الصور الشخصية تلاها الصور الموضوعية والتعبيرية ثم الكاريكاتور، وأكد ضرورة امتلاك المخرج الصحفي لأدواته كالخطوط والألوان؛ لجذب عين القارئ للموضوع مما ينعكس على الصحيفة أو المجلة بالإيجاب.

وأكد إسماعيل أهمية عنصر الإبداع عند المخرج الصحفي، حيث شبهه بالممثل الذي يتقمص الدور لكي يتقنه عند التنفيذ، كما أشار بأن المخرج المنفذ أصبح عاملًا أساسيًا في معظم الصحف لسرعة الأداء وإجادته، مشددًا على ضرورة تقبل النقد والبحث المستمر عن كل ما هو جديد ومُلهم.

كما عرض أحمد إسماعيل العديد من النماذج التي مثلت نوعًا من الابتكار فى الإخراج الصحفي بعيدًا عن النمطية والملل.

وفي ختام الورشة كرمت هبة شاهين عميدة الكلية المخرج الصحفي أحمد إسماعيل، كما كرمت طلاب مجلة "إيوان" لحصولهم على الجائزة البرونزية في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في نسختها الأولى على مدار يومى٢٧ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤.

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