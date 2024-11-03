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مديرية الرياضة بالجيزة تكثف جهودها لمتابعة مراكز الشباب (صور) - أخبار كلمتك

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مديرية الرياضة بالجيزة تكثف جهودها لمتابعة مراكز الشباب (صور) - أخبار كلمتك

مديرية الرياضة بالجيزة تكثف جهودها لمتابعة مراكز الشباب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:46 مساءً -  قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف جهودها لمتابعة مراكز الشباب والتأكد من سير العمل بها وفقًا للمعايير المطلوبة.

وشهد اليوم الأحد جولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة، حيث قامت لجان متخصصة بفحص وتقييم العديد من المراكز، ومن بينها: مركز شباب إسكان ناصر، ومركز شباب الأمل، ومركز شباب المنطقة السادسة ربوة أكتوبر، ومركز شباب أبو النمرس، ومركز شباب زنين، ومركز شباب الشيخ عتمان.

وركزت هذه الجولات على تقييم العديد من الجوانب الهامة، حيث تم فحص حالة المنشآت والملاعب للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المراكز، كما تم مراجعة السجلات والوثائق الخاصة بكل مركز للتأكد من دقة البيانات، وتم تقييم البرامج والأنشطة التي تقدمها المراكز للشباب للتأكد من تنوعها وجاذبيتها.
 

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جدير بالذكر أن هدف هذه الجولات هو تحقيق عدة أهداف، من بينها ضمان جودة الخدمات المقدمة للشباب من خلال التأكد من أن المراكز تعمل بكفاءة وتقدم برامج وأنشطة متنوعة تلبي احتياجات الشباب، وتطوير البنية التحتية للمراكز من خلال الكشف عن أي عيوب أو نقص في المنشآت والملاعب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، وتعزيز التعاون بين المديرية والمراكز من خلال التواصل المستمر مع مديري المراكز وتقديم الدعم اللازم لهم.
 

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على استمرار هذه الجولات التفقدية بشكل دوري، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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