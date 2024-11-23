نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

الأمواج تصل لـ 6 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط غدا - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات قضية اختطاف المقدم علي عشال عقب تدخل التحالف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وسط غياب نجوم الفن.. بدء عزاء عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب الجونة 1-0 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طلاب عمارة الإسكندرية يقدمون لمحافظ الجيزة مقترح مشروع لتطوير البدرشين (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طلاب عمارة الإسكندرية يقدمون لمحافظ الجيزة مقترح مشروع لتطوير البدرشين (صور) - أخبار كلمتك

طلاب عمارة الإسكندرية يقدمون لمحافظ الجيزة مقترح مشروع لتطوير البدرشين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:29 مساءً -  استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك لمناقشة مشروع تخرجهم، الذي يتناول تطوير مدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة لها.

6fda034650.jpg
d78b943bb3.jpg

رؤية شبابية لتطوير البدرشين

وقدم الطلاب للمحافظ دراسة شاملة تضمنت رؤية مستقبلية لمدينة البدرشين، مستغلة إمكاناتها السياحية والأثرية والزراعية والصناعية. وتناولت الدراسة سبل تنشيط السياحة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتطوير الصناعات الحرفية اليدوية، وتعزيز الصناعة بشكل عام.

دعم المحافظة للطلاب

وأعرب محافظ الجيزة عن إعجابه بالدراسة المقدمة من الطلاب، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهم في إكمال دراستهم وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع. وأكد النجار أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم هذه الرؤية الطموحة.

تعاون مثمر بين المحافظة والجامعة

وشهد اللقاء حضور عدد من أساتذة قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، الذين أشادوا بدور المحافظة في دعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب على المشاركة في تطوير مجتمعهم.

0d2b9dd98f.jpg

أهداف المشروع

ويهدف مشروع تخرج طلاب العمارة إلى:

تنشيط السياحة في مدينة البدرشين والاستفادة من معالمها الأثرية.

زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تطوير الصناعات الحرفية اليدوية وتوفير فرص عمل.

تعزيز الصناعة في المدينة خاصة مع وجود المحاجر

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بدء تلقي طلبات التعيين بـ"الحصة" في المعاهد الأزهرية اليوم، اعرف الأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق