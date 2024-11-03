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في جولة مفاجئة، مدير تعليم الجيزة يصدر قرارات جديدة للمدارس (صور) - أخبار كلمتك

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في جولة مفاجئة، مدير تعليم الجيزة يصدر قرارات جديدة للمدارس (صور) - أخبار كلمتك

في جولة مفاجئة، مدير تعليم الجيزة يصدر قرارات جديدة للمدارس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالعديد من التعليمات والإجراءات الهامة.

وأكد مدير تعليم الجيزة على أهمية الحفاظ على النظافة العامة للمدارس، والفناء، ودورات المياه، وتطهيرها بشكل يومي لضمان صحة وسلامة الطلاب، كما شدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسية بشكل صارم، وحصر نسب الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيبين.
 

و أكد مدير تعليم الجيزة على أهمية تفعيل الإشراف التربوي على الطلاب، خاصة خلال الفواصل الدراسية، ووقت دخولهم وخروجهم من المدرسة، والتأكد من عدم ترك أي فصل دون معلم، كما شدد على ضرورة متابعة الطلاب الضعيفين في تحصيلهم الدراسي، ووضع خطط علاجية لهم.
 

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مدير تعليم الجيزة يشدد على مراجعة الجداول الدراسية

وأكد سعيد عطية على ضرورة مطابقة الجداول الدراسية للواقع الفعلي داخل الفصول، كما وجه وكيل الوزارة عددًا من التوجيهات المحددة لمديري بعض المدارس، منها:

 ضبط مواعيد دخول وخروج الطلاب بمدرسة باحثة البادية، والاهتمام بالنظافة وتشكيل لجنة لمتابعة العملية التعليمية بمدرسة صيدا، ووضع خطة علاجية للطلاب الضعفاء بمدرسة العروبة، وضبط الإشراف التربوي بمدرسة كهرباء غرب.


جدير بالذكر أنه تهدف هذه الجولة والتعليمات الصادرة عنها إلى رفع مستوى الجودة في العملية التعليمية، وتحسين بيئة التعلم، وضمان حصول الطلاب على أفضل رعاية وتعليم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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