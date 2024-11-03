محمد عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم دعمًا غير مسبوق لمنظومة التعليم، وتضعها على رأس أولويتها.

جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة لا تدخر جهدا في تطوير العملية التعليمية، وأن الدولة بذلت قصارى جهدها في دعم وتطوير العملية التعليمية خلال السنوات الماضية.

المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأشار عبد اللطيف، إلى أن جودة التعليم تمثل مصلحة مشتركة للطالب والمدرسة والوزارة، كما دعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئولين عن المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بخروج توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية

وفي سياق متصل، أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التربية الدينية، بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير مناهج التربية الدينية، ليتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي لترسيخ تلك القيم في المجتمع.