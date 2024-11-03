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رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية - أخبار كلمتك

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رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - الأحد 03/نوفمبر/2024 - 11:25 ص 11/3/2024 11:25:30 AM

المؤتمر السابع لضمان
المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، كلمتك 

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: إن الإطار الوطني للمؤهلات تم إعداده بدقة خلال العمل عليه منذ 10 سنوات، موضحًا أن المنصة التى تم إطلاقها تضمن إدراج المؤهلات المعتمدة فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تبدأ إجراء زيارات مبدئية لبعض المؤسسات التدريبية، تمهيدًا لاعتمادها من قبل الجودة والاعتماد، مشددا على أن الهيئة تحولت من النظام الورقي إلى الرقمي بداية من مرحلة التقدم للاعتماد إلى الحصول عليه.

 المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد 

وشدد الدكتور علاء عشماوى خلال المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي على أن منصة الإطار الوطني للمؤهلات يسهل على الخريج استكمال دراسته في أي دولة أخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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