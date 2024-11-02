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المعاهد الأزهرية تبدأ المرحلة الثانية من مراحل مسابقة "رواد العربية في الإعراب" - أخبار كلمتك

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المعاهد الأزهرية تبدأ المرحلة الثانية من مراحل مسابقة "رواد العربية في الإعراب" - أخبار كلمتك

المعاهد الأزهرية تبدأ المرحلة الثانية من مراحل مسابقة "رواد العربية في الإعراب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية المرحلة الثانية من مراحل مسابقة “رواد العربية في الإعراب”، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من مراحل المسابقة على مستوى المعاهد الأزهرية، والتي استغرقت أسبوعين كاملين في المعاهد الأزهرية بدأت في يوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024م، وانتهت الخميس الماضي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤، حيث شارك فيها جميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات والمراحل التعليمية الأزهرية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

 عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وفي جانب تنفيذ الأزهر الشريف لمسابقة رواد العربية في الإعراب.

المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية في الإعراب

يشارك في المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية، وعلى مدى أسبوع كامل التلاميذ والطلاب المختارون من المعاهد الأزهرية، بحيث يمثل المعاهد الأزهرية طالب واحد من كل صف دراسي بالمعهد دون تقيد بالجنس أو القسم الدراسي. 

وتلقى المسابقة قبولًا كبيرًا بين معلمي الأزهر الشريف عمومًا، ومعلمي اللغة العربية خصوصًا، ولقيت إقبالا عامَّا من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ورغبة منهم في إظهار معرفتهم الواسعة بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وإبرازًا لخبراتهم فيها.


ويلي هذه المرحلة مرحلة ثالثة تجرى في المناطق الأزهرية للتصفيات بين الإدارات التعليمية في كل منطقة تقرر أن تكون بدايتها من السبت المقبل ٩ / ١١ / ٢٠٢٤م. وفق الله الجميع لخدمة العربية ولسان القرآن الكريم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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