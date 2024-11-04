كيا تكشف عن "تاسمان".. أول شاحنة بيك أب تنضم لعائلة العلامة الكورية - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - كشفت شركة كيا، اليوم عن التفاصيل الكاملة لشاحنة كيا تاسمان، أول شاحنة بيك أب للعلامة التجارية. تمثل تاسمان أحدث إضافة إلى مجموعة كيا الواسعة النطاق، التي تشمل موديلات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والمركبات التجارية، ونماذج PBV (منصة الأعمال للسيارات المبنية حسب الطلب)، واضعةً معياراً جديداً لشاحنتها البيك آب المستقبلية.اضافة اعلان



تم تصميم كيا تاسمان لدفع أقصى الحدود الممكنة من شاحنة بيك أب، كما تدعو كيا العملاء " استكشاف بُعد جديد." مع تصميم مدروس وتكنولوجيا متطورة، بالإضافة إلى ميزات الرفاهية الرائدة في فئتها حيث المقصورة الواسعة والمريحة، حيث تساهم تاسمان، في إعادة تعريف المعايير في القطاع، ما يتيح للسائقين استكشاف آفاق جديدة.

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استناداً إلى خبرة كيا التي تمتد لأكثر من خمسة عقود في تطوير المركبات ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك السيارات القادرة على التعامل مع الطرق الوعرة، تعتبر كيا تاسمان شاحنة بيك أب ذات نهج تحويلي تلبي مختلف الاحتياجات سواء خلال الأنشطة العملية أو الترفيهية.

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شاحنة بيك أب متقدمة لدعم أسلوب حياة أوسع نطاقاً

من خلال ترسيخ إرث طرازات مركبات الدفع الرباعي من كيا ذات القدرة الاستثنائية على الطرق الوعرة، بما في ذلك Mohave القوية، تم تصميم كيا تاسمان بشكل شامل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة خلال العبور بمختلف أشكال التضاريس.

وقال هو سونغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي في كيا: "تم إنشاء أول شاحنة بيك آب من كيا من الألف إلى الياء لتحقيق التحول في السوق والاستجابة للطلبات المتزايدة للشاحنات الموجهة لنمط الحياة ذات الميزات المتقدمة".

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كيا تاسمان هي شاحنة بيك آب تقدمية تتب`ع مسارها الخاص - وليس المنافسة. تجمع كيا تاسمان بين قيم شاحنة البيك أب الحقيقية والقدرة الاستثنائية والتطبيق العملي، كما الميزات المتطورة التي تتحدى الفكر التقليدي. تم غرس هذا الجوهر في شعارنا العالمي " استكشاف بُعد جديد "، ما يمكّن العملاء من توسيع آفاقهم. وتقدم المركبة الحلول الأولى في العالم لأولئك الذين يبحثون عن وسيلة نمط حياة للأنشطة الترفيهية والخارجية مع تلبية احتياجات مشغلي الأعمال الصغيرة، مثل التجار والمزارعين.

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تصميم خارجي – نهج جديد في صياغة الجماليات

تجنب فريق تصميم كيا عمدًا لغة الأشكال الجمالية المتعارف عليها والتي هيمنت على فئة البيك أب لعقود. معتمداً نهج التجريد الجمالي، ليزيل العناصر غير الضرورية ويبدأ بشكل واضح بإبراز إحساس القوة الصلبة في السيارة من خلال عناصر بسيطة وعملية، دون الاعتماد على الأسلوب الضخم السائد في فئة البيك أب.



وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تصميم كيا العالمي: "تم إنشاء كيا تاسمان خصيصًا للمستكشفين والمغامرين والأشخاص الذين يحبون إنجاز الأمور، وهي مصممة لتكون رفيقًا موثوقًا به في كل الأوقات ".

من خلال التصميم القوي والمبتكر، يحاكي الهيكل الخارجي الأسس الصادقة، مستخدمًا عناصر بسيطة ومتينة لتعكس الروح العملية . كيا تاسمان هي شاحنة بيك أب تدمج بسهولة بين نمط الحياة والعملية، وتمثل التزامنا الدائم بتقديم أفكار جريئة ومبتكرة لعملائنا".



تظهر كيا تاسمان القوة والثقة والقدرة بشكل متساوٍ. يبرز تصميم شبكة المبرد الواسعة والمصد عرض البيك أب، بينما يأتي غطاء المحركمع إطار الشبكة وجه النمر المعروف من كيا، ومع إضاءة عمودية ضمن المصابيح الأمامية.

يساهم الزجاج الأمامي العمودي والزجاج الخلفي في إضفاء صورة جريئة على كيا تاسمان، تعززها زوايا السيارة البارزة ذات الـ 45 درجة. يجمع تصميم العجلة الفريد بين وظائف عملية، مثل المصابيح الأمامية ووحدات التخزين، ما يُظهر الوظائف والتصميم الواضح والواثق.

في الخلف، تعزز كيا تاسمان طابعها العملي بنسبة كبيرة بشكل بصري. على الباب الخلفي يبرز شعار مطبع ، بينما يتم دمج مقبض الباب الخلفي ومصباح التوقف المرتفع بشكل سلس لزيادة الوظائف وطابعها العملي.



تتوفر كيا تاسمان بتسع ألوان: الأبيض الصافي، الأبيض اللؤلؤي الثلجي، الرمادي الصلب، الرمادي بين النجوم، الأخضر الحضري، الأحمر اللامع، الأسود اللؤلؤي الشمالي، ولونين جديدين هما البيج الداكن والأزرق الجينز.

تصميم داخلي – يجمع بين الصفاء والتطبيق العملي

مثلما يكسر التصميم الخارجي لكيا تاسمان قيود االفكر التقليدي، يقدم التصميم الداخلي للبيك أب للعملاء بُعدًا جديدًا وجريئًا من حيث جودة التصميم. يتم إعطاء الأولوية للصفاء والبساطة بشكل متساوٍ من خلال مقصورة عملية ستشكل شريكًا موثوقًا به للمستخدم على مر السنين.



المساحة المتينة والقوية تتماشى مع شخصية شاحنة البيك أب.كما يستخدم التصميم الداخلي نسبًا متماثلة وموجزة لإنشاء مظهر مستقر ومتوازن.

تُبرز فتحات الهواء الكبيرة ذات النمط السداسي – وهو عنصر رئيسي في الداخل – وظيفة التهوية. كما توفر عجلة القيادة المتعددة الوظائف ولوحة العدادات المركزية الحديثة والبسيطة مع أقسام نفق منخفضة مزودة بأزرار مرتبة بعناية ، تحكمًا بديهيًا في تكنولوجيا كيا تاسمان المتطورة. الأشكال والتفاصيل الفاخرة والمعقدة المطبقة في جميع أنحاء المقصورة ترفع أكثر فأكثر من مستوى التصميم داخل شاحنة البيك أب.



تتيح تقنية الشاشة العريضة البانورامية الحديثة بقياس 12.3 بوصة + 5 بوصات + 12.3 بوصة للسائق والركاب الوصول إلى عناصر التحكم في السيارة وخيارات المعلومات والترفيه المتقدمة. كما يوفر نظام الصوت الفاخر المكون من ثمانية مكبرات صوت من هارمان كاردون تجربة مستخدم مثالية للاستفادة من تكامل Apple CarPlay وAndroid Auto القياسي.

لدعم العملاء بأساليب مبتكرة وعملية خلال قيامهم بأنشطتهم العملية والترفيهية، زودت كيا داخل تاسمان بمجموعة واسعة من الميزات والمعدات المبتكرة. تشمل هذه الميزات طاولة قابلة للطي كبيرة، ووسادتين للشحن اللاسلكي، وصناديق تخزين مخفية تحت المقاعد الخلفية توفر سعة تخزين رائدة في فئتها تصل إلى 33 لترًا. كما تتميز كيا تاسمان بإرتفاع أفضل لرؤوس الركاب، ومساحة للكتف، ومساحة للساقين في الصف الثاني تصل إلى 940 مم، مع إمكانية إمالة المقاعد الخلفية بين 22 و30 درجة، مما يضمن بيئة واسعة ومريحة.

مثل جميع منتجات كيا، تتضمن تاسمان 10 عناصر استدامة ضرورية للعلامة التجارية، مثل وسادة التصادم المصنوعة من البلاستيك الحيوي، والمقاعد المصنوعة من قماش PET المعاد تدويره والجلد الصناعي Bio-PU، وتركيبة الطلاء التي تشمل طلاء خالٍ من BTX وطلاء حيوي، والسجاد الداخلي المصنوع من مادة PET المعاد تدويرها.



يتوفر تشطيب الداخل لكيا تاسمان بخمسة ألوان: الأسود الأونيكس/ الرمادي المتوسط، البني الإسبريسو/ الأسود الأونيكس، والأخضر العميق/ الرمادي المتوسط. عند اختيار الطرازين X-Line وX-Pro الأكثر تركيزاً على الطرق الوعرة، يمكن للعملاء الاختيار بين خيارات الألوان ثنائية اللون، بما في ذلك الأسود الأونيكس/ الرمادي المتوسط والأخضر العميق/ البني الطين.

مواصفات كيا تاسمان

تقدم كيا تاسمان النموذج الأساسي كشاحنة بغرفة مزدوجة، وفئات X-Line و X-Pro. يوفر X-Pro أداءً متفوقًا على الطرق الوعرة بفضل ارتفاعه الأكبر عن الأرض بمعدل 28 ملم، والذي يبلغ إجماليه 252 ملم. إنه مجهز بعجلات سوداء لامعة مقاس 17 بوصة مع إطارات لجميع التضاريس، بينما يتميز X-Line بعجلات معدنية أكبر بمقاس 18 بوصة مع إطارات خاصة للطرق السريعة والتضاريس.

بالإضافة إلى ذلك، توفر كيا خيارات هيكل قمرة القيادة/ كابينة الهيكل قابلة للتخصيص، لتلبية احتياجات الأعمال المحددة، إلى جانب خيارات الكابينة الفردية، التي تعمل على تحسين المساحة لوضع السرير/ الفراش من خلال إعادة تكوين مقصورة الركاب إلى تصميم بصف واحد.

يعد التخصيص أمرًا أساسيًا لجاذبية كيا تاسمان، مع توفر مجموعة من الملحقات المصممة لتعزيز أنشطة الترفيه والعمل، مما يمكّن المستهلكين من تكييف طلباتهم وفقًا لتفضيلاتهم المحددة. تم توحيد هذه الكماليات في التصميم، وهي مبتكرة وفريدة من نوعها ، وتوفر حلولًا حقيقية متعددة الاستخدامات تمكن المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من رحابة سيارتهم وعمليتها وقدرتها على الذهاب إلى أي مكان.

سيتم تقديم كيا تاسمان مع أربع تكوينات لملحقات الصندوق ، : Single Decker و Double Decker و Sports Bar و Ladder Rack، مع توفر الثلاثة الأولى على الفور بمجرد الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك ما مجموعه 13 منتجًا تكميلياً معروضًا[1]، بما في ذلك نوعان من القضبان الأفقية أو المنصات المثبتة على جانبي المركبة وعجلات على طراز بيدلوك .

يتميز تاسمان Single Decker بغطاء كانوبي لتوفير الظل او تغطية الحمولة وأبواب الفراشة لسهولة الوصول إليها، ورف سقف لتغطية السطح. يتميز تاسمان Double Decker بجذع مجهز بأبواب فراشة وغطاء طن منزلق ، يوفر مساحة شحن قابلة للتخصيص. يأتي متغير Sports Roll Bar مع إطار وظيفي لتركيب عناصر نمط الحياة في الهواء الطلق. يتميز متغير Ladder Rack برف من نوع السلم وهو متوافق أيضًا مع الغطاء الموجود على السطح.

نظام الدفع - رفاهية وأداء معزز

استناداً الى منصة محسّنة بالكامل من الهيكل إلى الإطار، سيتم تقديم كيا تاسمان في كوريا بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر بقوة 281 حصان متزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات. مع 421 نيوتن متر عزم الدوران، يمكن أن تتسارع سيارة كيا تاسمان من 0-100 كم/ساعة في 8.5 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 185 كم/ساعة.

في السوق الأسترالية، ستحتوي الشاحنة الصغيرة على محرك ديزل سعة 2.2 لتر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. بإنتاج 441 نيوتن متر من عزم الدوران، يمكن للمحرك دفع كيا تاسمان من 0-100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى دون تغيير.

أما في مناطق أخرى، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، يمكن للعملاء الاختيار بين محرك البنزين سعة 2.5 لتر المزود بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ومحرك ديزل سعة 2.2 لتر مع اختيار من ثماني سرعات أوتوماتيكية أو ست سرعات مع ناقل حركة يدوي (حسب السوق).

كذلك يضمن استخدام هيكل مركبة معزز لتثبيت هيكل كيا تاسمان على الشاسيه من نوع الإطار تحسين الصلابة، وتحكم الهيكل، والثبات، والراحة. كما تم تطوير وحدات التعليق الأمامية من نوع الدعامتين لتحسين جودة الركوب والتعامل في جميع الظروف. في الخلف، يتميز النظام بمحور صلب مع زنبركات ورقية لتحقيق أقصى قدر من القوة والقدرة على التحميل، مع وجود ممتصات صدمات مثبتة عموديًا لضمان تخميد أكثر فعالية وتحكم أكبر، حتى في أقصى حدود حركة التعليق.

يتم تعزيز القدرات التي توفرها وحدات التعليق الأمامية والخلفية بشكل كبير من خلال تقنية التحكم الانتقائي في المخمد الحساس (SDC) وتوقف الارتداد الهيدروليكي من كيا بهدف التقليل من الاهتزازات المنقولة إلى المقصورة، وتحسن التحكم في الهيكل والراحة، حتى عند القيادة على أقسى التضاريس.

ميزات مخصصة لشاحنة بيك آب – قيادة آمنة على جميع التضاريس

بهدف ضمان توفير محرك كيا تاسمان المستوى المتوقع من الحماية من قبل عملاء شاحنات البيك آب عند عبور المياه، قام مهندسو كيا بوضع مدخل الهواء داخل جناح السيارة. وهو ما يمنح جميع طرازات كيا تاسمان القدرة على عبور المياه بعمق يصل إلى 800 ملم بسرعة 7 كم/ساعة. كما تم اتخاذ تدابير إضافية لمنع تسرب المياه، مثل استخدام موصلات مقاومة للماء لبعض الأجزاء الداخلية، و ذلك لحماية المكونات الحيوية، مما يضمن متانة ممتازة في الظروف الصعبة.

تم اختبار واعتماد تقنية نظام الدفع الرباعي الحديث على جميع التضاريس في العديد من المواقع، بما في ذلك المناطق الثلجية في السويد، والصحاري الحارقة في المناطق النائية الأسترالية وفي منطقة القدرة بالإمارات العربية المتحدة، والمنحدرات الحادة في الولايات المتحدة وكوريا.

تم تجهيز كل من طراز X-Line وX-Pro بنظام دفع رباعي كميزة أساسية، وهو متاح كخيار في الطراز الأساسي. يقوم نظام الدفع الرباعي بتعديل وضعه تلقائيًا لتوفير أفضل تماسك على الأسطح المختلفة، ويقدم ثلاثة أوضاع للقيادة - ECO اقتصادي، وSmart ذكي، وSport رياضي - مع وضعيات مختلفة للتضاريس ضمن هذه الإعدادات و ذلك بحسب السوق.

يوفر طراز X-Pro وضع Rock الصخري الإضافي، المصمم خصيصًا لتعزيز الأداء في التضاريس الجبلية الصعبة. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تجهيز الطرازات ذات الدفع الرباعي من كيا تاسمان بوضعيات صحراوي، وطيني، وثلجي، وصخري. بينما في أستراليا وجميع الأسواق العامة الأخرى، تم تجهيز الطرازات ذات الدفع الرباعي بوضعيات رملي، وطيني، وثلجي، وصخري.

تشمل التحسينات الأخرى لطراز X-Pro على قفل إلكتروني خلفي يتم تشغيله تلقائيا (e-LD) ووضع X-Trek الذي يمكنه التحكم في سرعة السيارة على الطرق الوعرة دون الحاجة إلى التسريع أو الفرملة يدويًا، مما يضمن تنقلًا سلسًا عبر التضاريس الصعبة. يعمل القفل الإلكتروني (e-LD)، الموجود في الجزء الخلفي، على توفير تحكم متقدم في الاقفال و الفتح ، مما يعزز تكيف السيارة وتحكمها في السيناريوهات الوعرة.

يوفر نظام المراقبة الأرضية من كيا (GVM) مستوى إضافي من الثقة للسائقين أثناء القيادة على التضاريس الوعرة. من خلال استخدام كاميرات كيا تاسمان وشاشات الترفيه، يُظهر هذا النظام ما يحيط على مستوى الأرض، مما يسمح للسائق بمناورة السيارة بدقة في المناطق الضيقة.

التطبيق العملي – تعمل في كل مكان

لم يوفر مصممو ومهندسو كيا أي جهد في ابتكار شاحنة بيك آب توفر دعمًا معززاً لأصحاب الأعمال الصغيرة، مثل التجار والمزارعين والعاملين في البيئات الخارجية، من خلال تقديم ميزات عملية ومتقنة.

تشمل الميزات الأساسية درجات الزاوية التي تسهل الوصول إلى مساحة التحميل ، بينما تتوفر ميزات اختيارية مثل منفذ طاقة (بقدرة 240 فولت في أستراليا و220 فولت في الأسواق الأخرى) لتشغيل الأدوات اليدوية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى أرضية تحميل قابلة للانزلاق تسهل عملية تحميل وتفريغ المواد والمعدات. كما توفر كيا تاسمان قدرات تقسيم لمساحة التحميل، مع مرونة جانبية اختيارية تشمل طاولة صغيرة لوضع أدوات مثل مكبر الصوت البلوتوث أو كوب، مما يجعلهامثاليًا لأنشطة العمل والتخييم.

في الداخل، تضيف طاولة التحكم القابلة للطي مزيدًا من التنوع إلى كيا تاسمان، مما يسمح لها بالتحول من مركبة عمل إلى مساحة عمل متنقلة، و هو ما يوفر للمستخدمين الفرصة لاستخدام الكمبيوتر المحمول للعمل أو للاسترخاء.

يبلغ طول مساحة التحميل في كيا تاسمان 1,512 ملم، وعرضها 1,572 ملم (1,186 ملم بين العجلات)، وعمقها 540 ملم، ما يوفر أفضل سعة تحميل في فئته بمقدار 1,173 لترًا وفقًا لمعيار VDA وبفضل هيكل متعدد البنيات ومُعزّز بشكل كبير، يمكن لكيا تاسمان تحميل شحنة قصوى تبلغ 1,195 كجم في وضع الدفع الثنائي، بالإضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 3,500 كجم.

التكنولوجيا المتقدمة – متعة في كل مكان

يوفر تطوير هيكل كيا تاسمان ونظام التعليق لامتصاص الصدمات على التضاريس الوعرة فوائد نوعية أيضًا خلال القيادة على الطرق المعبدة. يتيح التحكم المتوازن والتفاعل الجيد مع الطريق تجربة قيادة ممتعة ومريحة، مما يجعل كيا تاسمان شاحنة بيك آب يمكن الاستمتاع بها إلى أقصى الحدود.

حتى خلال الرحلات الطويلة على الطرق السريعة، تسهم الميزات مثل المواد المحسّنة لعزل الصوت، والأشرطة الإضافية للعزل من الرياح، وتقنية امتصاص الضوضاء المتقدمة في توفير أجواء هادئة داخل المقصورة خالية من الاهتزازات، وهي ميزة لا تتوفر عادة في قطاع شاحنات البيك آب.

يمكن لمستخدمي كيا تاسمان أيضًا الاستفادة من أحدث التقنيات للحفاظ على سلامتهم في كل رحلة. حيث توفر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ميزات مثل مساعد الحفاظ على المسار، وتنبيه التصادم في النقطة العمياء، ومساعد الركن عن بُعد عبر مساعد القيادة على الطرق السريعة (HDA 2). كما تم تحسين هذه الأنظمة من خلال وظيفة تخصيص الشاحنة، ما يتيح دمج مواصفات المقطورة في نظام ADAS الخاص بالشاحنة، والذي يقوم بعد ذلك بتحسين خصائص القيادة تلقائيًا.

العرض العالمي الأول

خضعت كيا تاسمان لـ 1,777 اختبارًا محددًا تم إجراؤها خلال أكثر من 18,000 جولة تقييم. شملت هذه الاختبارات مجموعة متنوعة من البيئات وشملت كل شيء بدءًا من القدرة على القيادة على الطرق الوعرة والقدرة على عبور المياه، إلى متانة الأداء على جميع التضاريس، وقدرات السحب، بالإضافة إلى الأداء على المضمار وجودة الركوب والتحكم.

وبعد أن أثبتت جدارتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، تخرج كيا تاسمان الآن في انطلاقتها العالمية الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض جدة للسيارات، إلى جانب الكشف عنها عبر الإنترنت في الوقت نفسه.

تشمل الطرازات المعروضة في معرض جدة للسيارات: طراز Baseline Double Cab، وطراز X-Line Double Cab، وطراز X-Pro Double Cab، وطراز X-Pro Double Cab Customized.

سيتم طرح كيا تاسمان خلال النصف الأول من عام 2025 في سوق كوريا المحلي، ثم سيتم إطلاقها لاحقًا في أستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط، مع التوقعات بأن يشكل السوق السعودي واحدًا من أقوى الأسواق المحتملة.